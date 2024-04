Amici, lite furiosa tra Anna Pettinelli e Malgioglio: «Giuseppe Giofrè costretto a intervenire». Cosa è successo

di Dajana Mrruku

Il serale di Amici regala sempre momenti irriverenti di comicità, quadri artistici incantevoli con gli allievi che si esibiscono con spettacoli incredibili e affrontano sfide di tutti i colori, tra cui anche i guanti di sfida lanciati dai professori avversari. Proprio questi guanti mettono a dura prova la pazienza dei coach e dei giudici che devono rispondere per le rime ai "mandanti". Nella scorsa puntata di Amici, Cristiano Malgioglio aveva avvisato tutti, soprattutto Anna Pettinelli: «L’anno scorso mi faceva arrabbiare la Celentano e ora lei! Io sono pronto a litigare con tutti, non c’è problema!» e l'insegnante ha colto la palla al balzo nella nuova puntata che andrà in onda sabato 6 aprile.

La lite furiosa

Il guanto di sfida è un'opportunità che la redazione di Amici concede agli insegnanti delle squadre per poter mettere in mostra il talento dei propri allievi, a discapito di un altro allievo della squadra avversaria. La regina incontrastata dei guanti di sfida pericolosi è sempre stata Alessandra Celentano, che propone coreografie totalmente fuori dalla confort zone di entrambi gli allievi (suoi e altri), per mettere in luce la versatilità dei suoi ballerini. Ma quest'anno Anna Pettinelli sembra essere decisa a puntare al suo titolo, proponendo anche in questa puntata un guanto di sfida tra la sua cantante, Martina, e Mida, della squadra di Lorella Cuccarini.

«Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré deve dividerli», riporta il portale di anticipazioni.

La lettera di Anna Pettinelli

«Ciao Mida. In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce. Vedo ballerini cimentarsi su terreni molto lontani dalle loro caratteristiche eppure nessuno di loro frigna. Ballano e si impegnano, tu no, sei una lagna continua - ha scritto Anna Pettinelli nella sua ennesima lettera a Mida -. Non vuoi cantare a cappella? Troppo difficile, mi rendo conto, per un insicuro cronico. Ti senti non al sicuro senza musica? Bene, ti do uno strumento, il pianoforte che ti accompagna, ma solo lui e nessun aiutino. Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo. Canta anche sbagliando, anche se pensi di perdere il punto buttati, ma almeno dimostra un po’ di coraggio».

