«Ho sposato il mio fratellastro e abbiamo due figli, tutti pensano che siamo strani ma noi siamo innamorati»

La storia di Lindsay e Cade Brown è diventata virale sui social, specie su TikTok e ha fatto il giro del mondo. I due sono una coppia e, fino a qui, nulla di strano, ma... sono anche fratellastri. In un video pubblicato sul proprio profilo, Lindsay ha spiegato come la sua storia e quella di Cade si siano incrociate e di quanto siano innamorati e felici, nonostante le numerose critiche che ricevono dalle altre persone.

La storia di Lindsay e Cade Brown

In un video pubblicato su TikTok, Lindsay Brown ha raccontato la sua storia: «Io e Cade ci siamo incontrati quando io avevo 14 anni e subito ci siamo piaciuti, il problema era, però, mia mamma che pensava fossi troppo piccola per avere il ragazzo. Quindi, io e lui ci incontravamo di nascosto e tutto questo è andato avanti per qualche settimana. Un giorno decisi di invitare Cade a casa mia, ero da sola perché mia mamma era al lavoro e, quindi, non c'erano problemi. Sfortuna ha voluto, però, che tornasse prima e, quindi, mi ha sorpreso in camera da letto con Cade. Lui è scappato dalla finestra e io, nonostante abbia cercato di fermare mia madre, non ci sono riuscita: lei è corsa fino alla casa di Cade, che abitava con il padre separato, così come lo era mia mamma. Quindi, i nostri genitori si sono conosciuti così e, dopo un po' di imbarazzo iniziale, ecco che ci hanno rivelato di uscire insieme. Sulle prime eravamo molto sorpresi e anche molto imbarazzati. Poi, però, abbiamo deciso di lasciare le cose come stavano. Noi abbiamo continuato a stare insieme, ci siamo sposati e abbiamo due bambini, i nostri genitori si sono sposati dopo di noi.

I commenti dei follower

Inutile dire che la storia pubblicata su TikTok da Lindsay Brown ha riscosso moltissimo successo. Alcuni si chiedono come possa essere possibile un'unione del genere mentre altri scrivono: «Viva l'amore sempre e comunque» oppure «L'importante che siate innamorati voi».

