Saldi, sconti dal 5 gennaio: 4 italiani su 10 sanno cosa comprare, spesa media 267 euro

Saldi invernali al via. Oggi si parte con la Valle d'Aosta e a partire dal 5 gennaio si estenderanno in tutta l'Italia. La stima fatta sul budget medio che andranno a spendere gli italiani è di 267 euro. Il reparto in crisi è quello dei commercianti che a causa delle temperature miti hanno dimezzato le loro vendite sui capi invernali del 46% sulle collezioni autunno-inverno. I negozi quindi arriveranno ad avere i saldi senza aver mai venduto i loro capi a prezzo pieno.