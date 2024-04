Fentanyl, gli Usa accusano la Cina: «Sovvenziona i trafficanti per arricchire le sue aziende». Cos'è la «droga zombie»

di Redazione web

Da sottolineare che il potente oppiaceo sta causando migliaia di overdose tra i giovani statunitensi.

«Attraverso sovvenzioni, sussidi e altri incentivi, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) danneggia gli americani e arricchisce le sue aziende», ha comunicato la commissione presieduta dal repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher, «Tutto ciò, unito alle nuove prove che dimostrano che la RPC incentiva l’esportazione di droghe illegali all’estero e detiene partecipazioni in società che fanno lo stesso, mette in dubbio la veridicità delle affermazioni del Paese, secondo le quali agirà per arginare la massiccia esportazione di materiali illeciti di fentanyl e altri pericolosi narcotici sintetici, e rafforza la necessità di una cooperazione globale e di una comunicazione tra le forze dell’ordine».

L'indagine

Il gruppo di esperti aveva avviato un’indagine sul ruolo della Cina nella crisi del fentanyl, che comprendeva, secondo il rapporto, l’esame di siti web pubblici, l’analisi di documenti governativi e l’identificazione delle vendite di narcotici online.

Il rapporto di martedì contiene anche alcune raccomandazioni per frenare il flusso di componenti di fentanyl prodotti in Cina e diretto verso gli States. Uno dei suggerimenti proposti da Gallagher e soci è quello di istituire una task force congiunta per la lotta agli oppioidi, che si concentri sui punti deboli della catena di approvvigionamento globale. Il rapporto consiglia anche di rafforzare le autorità sanzionatorie e di mobilitare le misure di applicazione del commercio e delle dogane per limitare il traffico della sostanza, oltre a colmare le lacune normative.

La droga degli zombie

Se da un lato, dunque, i funzionari statunitensi hanno identificato la Cina come la principale fonte degli ingredienti chiave che i cartelli della droga utilizzano per sintetizzare il fentanyl, dall’altro la RPC ha affermato che gli USA sono stati carenti nei loro sforzi per sopprimere la domanda interna di oppioidi. Negli ultimi tempi, i due paesi avevano tenuto diversi colloqui incentrati sulla crisi legata alla diffusione incontrollata della «droga degli zombie». La Cina decise poi mettere fine alla cooperazione in materia di stupefacenti, dopo il viaggio dell’allora speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA