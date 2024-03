Fentanyl, cos'è la "droga degli zombie". Come si usa e gli effetti: «Può soffocare a morte». E il governo accusa i rapper

All'estero fa già paura, in Italia non ancora, ma serve la prevenzione. Parliamo del Fentanyl, un oppiaceo sintetico prodotto in Cina che da qualche anno ha conquistato il mercato delle droghe con risultati devastanti: migliaia di morti per overdose, con gli esperti che lo ritengono oltre 50 volte più potente dell'eroina. Il problema riguarda soprattutto gli Stati Uniti: secondo i dati dei Centers for disease control and prevention, nel 2022, delle oltre 107mila vittime per overdose da oppiacei, quasi il 70% sarebbero da imputare al «fentanyl sintetizzato illegalmente».