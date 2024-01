Va dal dentista per curare le carie ma un'overdose di Fentanyl (somministrato dal dottore) le danneggia gravemente il cervello

Una donna di Miami ha subito gravi danni cerebrali dopo aver ricevuto una presunta dose eccessiva di fentanyl durante un intervento odontoiatrico ritenuto «non necessario». Maria Lugo Querales è sfuggita per poco alla morte il 10 maggio 2022, quando il suo cuore ha smesso di battere e non è riuscita a respirare, dopo che il dottor Jerry Teague le avrebbe somministrato quantità eccessive di farmaci per l'anestesia senza intubarla prima, secondo la denuncia civile per negligenza medica presentata dal marito della paziente, Luis Espana, e riportata dal New York Post.

Nella causa civile sono stati citati anche altri dentisti coinvolti nell'operazione: il dottor Lane Freeman e il dottor Stuart Nunnally, insieme alla loro clinica dentistica, Nunnally, Freeman and Owens, in in Texas. Come riportato dal San Antonio Express-News, che cita una relazione della polizia, le sono stati somministrati l'anestetico e analgesico fentanyl, il sedativo midazolam e l'anestetico lidocaina.