Aniello Ambrosio trovato morto in un pozzo 3 settimane dopo la scomparsa. Il mistero del passaggio in auto. Il caso a “Chi l'ha visto”

Mario Landi

Resta avvolto nel mistero il caso di Aniello Ambrosio, 71 anni, trovato morto in un pozzo agricolo di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. L’uomo era andato via da casa dove viveva con la moglie, era il 20 febbraio, lasciando le chiavi dell'appartamento su un muretto e non aveva portato via documenti o cellulare. Aniello poi aveva chiesto un passaggio ad una donna che, in auto, lo aveva accompagnato non lontano dal luogo dove ieri è stato ritrovato cadavere da una volante della Polizia.

Il pozzo in un fondo agricolo del Vesuviano

Dopo la segnalazione della polizia, le squadre di soccorso hanno estratto il corpo senza vita di Ambrosio dal pozzo del fondo agricolo alla periferia del comune vesuviano, nella zona di Vasca Pianillo.

Giovedì 14 Marzo 2024

