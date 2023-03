Bimba morta a 19 mesi, trovate tracce di droga nel corpo. Genitori fanno causa a Airbnb: «Non hanno pulito l'appartamento»

di Redazione web

Hanno messo la loro bimba di 19 mesi nel lettino per un pisolino. Le hanno dato un bacio prima di farla addormentare. E' stato l'ultimo bacio alla loro piccola Enora, quello di Lydie e Boris Lavenir, la coppia originaria di Guadalupe ed in vacanza in una casa in affitto a Miami, perché la bimba non si è più risvegliata. Secondo l'autopsia la piccola è morta avvelenata dal Fentanyl, un forte oppiode, che avrebbe ingerito in circostanze misteriose.

Cosa è accaduto

Ecco i fatti. Due ore dopo l'inizio del pisolino, mamma Lydie è andata a svegliarla ma ha trovato sua figlia con la bocca aperta coperta di bava ed il viso blu. Le condizioni in cui ha trovato la bimba le hanno subito fatto pensare che fosse morta. All'inizio gli inquirenti hanno sospettato che il Fentanyl fosse dei due genitori, ma i test tossicologici non hanno rinvenuto tracce nel loro organismo e neanche all'interno dell'appartamento; il sospetto, infatti, era che il farmaco appartenesse agli affitturai precedenti che hanno preso in affitto la casa su Airbnb.

Di chi era la droga?

«Al momento non sono in grado di determinare come la bambina Enora Lavenir abbia ingerito il fentanil» si legge nel rapporto della polizia, «pertanto non sono in grado di sviluppare una probabile causa di abuso o negligenza che abbia portato alla morte di Enora, elencata come accidentale». La sola certezza, dunque, è che la droga si trovasse all'interno dell'appartamento, motivo per cui la famiglia Lavenir sta facendo causa ad Airbnb, al proprietario della casa, al gestore dell'affitto e agli ex inquilini, accusandoli di non aver pulito in modo adeguato l'appartamento prima di affittarlo nuovamente. L'azienda di noleggio non ha risposto legalmente alla causa.

