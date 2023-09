Cade pentola di acqua bollente dai fornelli: bambina di due anni ustionata sotto gli occhi della mamma

Incidente choc questa mattina in un appartamento nel quartiere delle Palombare ad Ancona: una bambina di 2 anni è stata travolta da una pentola di acqua bollente che era sui fornelli. Ora la piccola si trova ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Salesi, dove è stata accompagnata in codice di massima gravità da un equipaggio della Croce Rossa.

Assalto alla villetta presa in affitto su Airbnb: sette ragazzi rapinati e sequestrati dai banditi

La bambina è rimasta sempre vigile: è ricoverata in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, la bambina era in cucina con la mamma quando la pentola, forse sfuggita di mano alla donna, le è finita addosso. Immediatamente è stato dato l'allarme al 112. Nell'abitazione è intervenuto il 118 che ha soccorso la piccola per portarla d'urgenza al Salesi: anche se molto sofferente, è rimasta sempre vigile e non è in pericolo di vita. Ha riportato ustioni in gran parte del corpo, al torace e alle gambe, ma non sul viso. Tuttavia, vista l'estensione delle ferite, probabilmente verrà disposto il trasferimento in un Centro grandi ustionati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA