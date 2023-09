Assalto alla villetta presa in affitto su Airbnb: sette ragazzi rapinati e sequestrati dai banditi

di Redazione web

Quattro banditi col passamontagna hanno rapinato un gruppo di amici a Milano per trascorrere insieme il fine settimana della Fashion Week.

I quattro uomini - due 19enni, un 21enne e un 18enne - sono stati arrestati domenica mattina a Milano con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata in concorso dopo aver assaltato una villetta in via San Dionigi in cui si trovavano cinque ragazzi e due ragazze, tutti arrivati da Reggio Emilia per trascorrere il weekend in città per gli eventi della fashion week.

La ricostruzione dell'assalto

Secondo una prima ricostruzione, i quattro sono entrati in azione all'alba: coi volti coperti da passamontagna e un grosso coltello da cucina, hanno fatto irruzione entrando da una finestra del bagno e hanno svegliato in malo modo gli inquilini, minacciandoli e facendosi consegnare tutto quello che avevano con loro.

Uno dei ragazzi ha dato l'allarme

Uno dei sette ragazzi inquilini della villetta è riuscito in qualche modo a uscire dalla villetta e a dare l'allarme a un passante, che a sua volta ha chiamato il 112. L'intervento della polizia In via San Dionigi sono intervenuti qualche minuto dopo le 9 diversi equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale della Questura e del commissariato Scalo Romana, che hanno circondato la villetta e chiuso tutte le vie di fuga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 12:59

