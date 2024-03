Frana in Irpinia, linea Foggia-Benevento paralizzata e Pasqua da incubo: «Prezzi dei voli alle stelle». Disagi e ritardi in vista

Una frana e una voragine di circa 250 metri, nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, in Campania, rischia di spaccare in due l'Italia in vista delle vacanze di Pasqua. Sulla tratta Foggia-Benevento infatti da alcuni giorni è sospesa la circolazione ferroviaria, e si teme che per ripristinarla possano servire almeno 30 giorni, il che impedirebbe ai lavoratori e studenti pugliesi fuori sede che vivono nel Lazio e in Campania di poter tornare a casa.

Prezzi dei voli alle stelle

La situazione è drammatica per i pugliesi che dovranno tornare nella loro terra per Pasqua, perché anche se è previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta tra Foggia e Benevento (e viceversa), chi deciderà di cambiare il suo biglietto per optare per un viaggio in aereo, ha già visto i prezzi decollare vertiginosamente. Si parte da un minimo di 150 euro per arrivare a picchi di oltre 800 euro, spiega oggi il Corriere della Sera. Ieri un gruppo di parlamentari pugliesi del centrodestra ha incontrato i vertici di Rfi e Trenitalia per riuscire a trovare soluzioni aggiuntive ai bus sostitutivi, per evitare l'isolamento del territorio.

Un mese per il ripristino

Le previsioni di ripristino dell'infrastruttura, si legge in una nota, sono stimate in 30 giorni.

Gli interventi per la messa in sicurezza

La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta non appena sono stati riscontati i movimenti franosi. Ulteriori approfondimenti eseguiti hanno evidenziato dei danneggiamenti ad uno dei pozzi di areazione della galleria nonché un dissesto localizzato dell'opera. Per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato, saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell'area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. Maggiori dettagli sul programma completo di modifiche alla circolazione dei treni saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali informativi di RFI e dell'impresa ferroviaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA