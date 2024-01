Sinner quando gioca agli Australian Open? L'orario della sfida degli ottavi di finale contro il russo Khachanov

Continua la cavalcata agli Australian Open di Jannik Sinner, l'unico tra i top 5 del mondo a non aver perso nemmeno un set. Ora atteso dagli ottavi di finale.

L'altoatesino numero 4 ha travolto l'argentino Sebastian Baez (26 del seeding), conquistando così gli ottavi del primo Slam della stagione per il terzo anno di fila. 6-0, 6-1, 6-3 i parziali per l'azzurro in meno di due ore di gioco, al termine di un match dominato in lungo e largo e senza alcun tipo di sbavatura.