Sinner, chi è l'arbitro che l'ha danneggiato a Montecarlo: Aurelie Tourte, ex infermiera diventata famosa dopo la squalifica a Djokovic

Il giorno dopo l'amarezza non è passata. Sinner ha provato a smorzare i toni dopo l'errore dell'arbitro che gli è costato «una bella finale che vedrò da casa», ha detto il tennista. Ma quel clamoroso doppio fallo di Tsitsipas non visto da Aurelie Tourte grida ancora vendetta. «Sbagliamo tutti», ha detto Sinner mostrando il solito fair play. Ma quell'errore grossolano ha fatto infuriare i tifosi. Un errore arrivato su un punto che sarebbe valso il doppio break in favore di Jannik nel terzo set, avvicinandolo alla vittoria. Poi, complici i crampi dell'italiano, è arrivata la rimonta del greco, che ha portato a casa la vittoria.

Cosa ha detto Sinner

«È successo e non c'è più niente che possiamo fare - le sue parole - Questa è già una cosa del passato. È difficile accettarlo, giocavo davvero bene in quel momento. Tutto stava andando nella giusta direzione tatticamente. Sfortunatamente, o per fortuna, tutti possono sbagliare.

Chi è Aurelie Tourte

Aurelie Tourte è un'arbitra francese di 38 anni. Ex tennista, è tra le più quotate del circus. A 23 anni è passata dal campo al seggiolino e, dopo aver lasciato il lavoro di infermiera per dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, nel 2017 è stata premiata con il golden badge, ovvero il più alto livello nel settore dell’arbitraggio, diventando una dei 34 arbitri che lavorano nel circuito Atp. Nel 2020 era passata alle cronache dopo aver squalificato Novak Djokovic agli Us Open, dopo che il serbo aveva tirato una pallina contro una persona. Il numero 1 del mondo era andato via furioso e non l'aveva salutata. Meno di tre mesi fa, il 28 gennaio 2024, è stata giudice di linea della finale degli Australian Open, vinti da Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev.

