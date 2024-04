Sinner dal tennis al vecchio amore sci, Lindsey Vonn sorpresa: «E' stato divertente, è veramente bravo»

di Cecilia Legardi

Jannik Sinner torna sugli sci che tanto amava da bambino accanto alla campionessa Lindsey Vonn. Nell'intervista che ha rilasciato in vista dei Laureus World Sports Awards di Madrid, la campionessa dichiara che il talentuoso tennista «è veramente bravo» ma «ha puntato sullo sport giusto».

Lindsey Vonn si esprime su Sinner

«Come è stato sciare con Sinner? È stato divertente. Lui è veramente un bravo sciatore. E' così alto, non sapevo come sarebbe stato, anche se lui gareggiava quando era junior e quindi più basso. E’ molto coordinato e ha tanto talento e scia molto bene, sono rimasta colpita».

Così Lindsey Vonn, l'ex campionessa statunitense di sci, ha descritto la sua sciata con Jannik Sinner, il nuovo talento del tennis mondiale che da giovane gareggiava sugli sci. Ma su un futuro come sciatore la Vonn ha qualche dubbio: «Se aveva chance? Ha scelto lo sport giusto», ha aggiunto sorridente in un'intervista con un gruppo ristretto di testate italiane tra cui l'Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards che si sono svolti a Madrid.

