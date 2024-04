Sinner-Struff, orario e dove vedere gli ottavi dell'Atp di Montecarlo

di Redazione Web

Neanche il tempo di liquidare in un'ora e 14' Sebastian Korda, che Jannik Sinner ha già la testa al prossimo obiettivo: strappare il pass per i quarti e riavvicinare quel secondo posto nel ranking Atp che ha già perso virtualmente avendo scalato più punti rispetto ad Alcaraz. Lo spagnolo però si è ritirato e non guadagnerà altri punti, mentre Jannik ha la possibilità, in caso di semifinale, di risalire al n.2. Agli ottavi sfiderà Jan-Lennard Struff.



Sinner-Struff, i precedenti

C'è un solo precedente tra Jannik e il tedesco Jan-Lennard Struff: è recente (Indian Wells, il 10 marzo) ed è favorevole ovviamente all'azzurro che guadagnò gli ottavi battendolo 6-3, 6-4.

Quando si gioca e l'orario

La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff degli ottavi di finale dell'Atp Montecarlo, si disputerà giovedì 11 aprile.

Dove vedere Sinner-Struff in tv e streaming

Il match tra Sinner e Struff verrà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA