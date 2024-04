Sinner, quando gioca? Il debutto a Montecarlo contro Korda. Dove vedere la partita e a che ora

di Redazione web

Oggi è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo. Dopo il trionfo a Miami l'altoatesino è pronto a scendere in campo nel primo appuntamento stagionale sulla terra rossa. Un nuovo banco di prova per confermare la crescita tecnica che lo ha portato a conquistare il secondo posto del ranking Atp sorpassando Carlos Alcaraz. L'azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, partirà direttamente dal secondo turno. Dopo il ritiro per infortunio di Carlos Alcaraz, Djokovic, proposto a quota 4, è il rivale numero uno di Jannik Sinner, in pole a 3,75, per la vittoria del primo Masters 1000 su terra rossa del 2024.

Quando gioca

Jannik Sinner nel secondo turno dell'Atp di Montecarlo giocherà oggi, mercoledì 10 aprile. Per ora si conosce solo il giorno in cui scenderà in campo l'italiano. L'orario è ancora da definire, ma non sarà prima delle 12.20.

Sinner sfida Korda

Sinner se la vedrà contro il 23enne Sebastian Korda che ha sconfitto 6-1 62 Davidovich Fokina. L'americano è in un buon momento di forma e nel recente confronto diretto a Miami si è imposto facilmente in due set (6-1 6-1), seppur sul cemento.

Il percorso

Agli ottavi di finale Sinner potrebbe incrociare uno tra Fritz, Humbert, Khachanov e Bublik.

Dove vedere Sinner all'Atp Montecarlo

Il prossimo incontro di Sinner nell'Atp di Montecarlo è visibile in diretta su Sky, al canale Sky Sport Tennis. Inoltre, le immagini dell'incontro sono disponibili su Tennis Tv. Per chi volesse seguire gli incontri del torneo monegasco in streaming può farlo grazie a Sky Go, Now Tv e Tennis Tv.

Le teste di serie

Le teste di serie per l'Atp di Montecarlo sono 16, ma solo otto di queste otterranno il bye necessario per saltare il primo turno. Questo privilegio è riservato ai tennisti che occupano le prime otto posizioni nella classiffica mondiale Atp, tra cui c'è Sinner.

