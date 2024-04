Djokovic dà forfait a Madrid, Sinner in campo da numero 1: è la prima volta per un italiano in un Masters 1000

di Redazione Web

Anche quest'anno l'attuale numero uno del ranking Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid. Il serbo ha dato forfait, proiettandosi già verso gli Internazionali di Roma e ovviamente il Roland-Garros. Al suo posto entra in tabellone Luca Van Assche e di conseguenza Jannik Sinner sarà testa di serie n.1.

Prima volta per un italiano ad un Masters 1000

Se pur Jannik non potrà superare Djokovic nel torneo madrileno, è la prima volta che un italiano giocherà un “mille” da testa di serie. Nella capitale spagnola il tennista altoatesino potrà ridurre il divario dalla prima posizione di Nole, che non aveva punti da difendere (non aveva giocato nel 2023) come non ne ha lo stesso Sinner, che un anno fa diede forfait proprio per il Madrid Open.

L'azzurro non ha preso parta all'Atp 250 di Barcellona (ancora in corso) e ha sottolineato che al Masters 1000 di Madrid non spingerà più di tanto sull'acceleratore. Anche per Jannik l'obiettivo è quello di arrivare pronto a Roma e soprattutto al Roland-Garros dove potrebbe avere la prima vera chance di superare Djokovic e prendersi il primo posto nel ranking Atp.

