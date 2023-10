Ilary Blasi sorride al museo con i figli: «I tuoi sogni ti stanno chiamando»

di Redazione web

Ilary Blasi ha trascorso una domenica pomeriggio all'insegna del divertimento in compagnia dei suoi figli e di alcuni amici, al "Museum of Dreamers" di Roma. La conduttrice romana ha, poi, postato su Instagram alcune foto divertenti che ha scattato all'interno del luogo che aveva la maggior parte delle stanze colorate di rosa. Ilary ha anche ricondiviso un selfie in cui le protagoniste sono lei, Chanel Totti e la fidanzata di Cristian, Melissa Monti.

Ilary Blasi, il selfie con Chanel Totti e Melissa Monti: pomeriggio in rosa

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato alcune storie Instagram che raccontano il suo pomeriggio divertente, rosa e instagrammabile, insieme ai suoi figli e ai loro amici. La conduttrice, però, oltre a immortalare Cristian, Chanel e Isabel, si è anche fatta scattare qualche foto che i fan hanno molto apprezzato. L'ex moglie di Francesco Totti indossa una t-shirt nera e una gonna militare lunga e, sorridente, impugna una cornetta tutta rosa, sopra di lei la scritta che recita: «I tuoi sogni ti stanno chiamando».

Effettivamente, Ilary ha tanti desideri da realizzare sia lavorativamente che sentimentalmente, dato che, la sua storia con Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele.

Ilary Blasi e il rapporto con Melissa Monti

Ilary Blasi ha un bellissimo rapporto con i fidanzatini dei suoi figli Chanel e Cristian Totti e, infatti, spesso compaiono anche loro nelle sue storie social. Ad esempio, la conduttrice ha postato anche un selfie con la ragazza del suo primogenito, Melissa Monti, alla quale, stando a voci a lei vicine, sarebbe molto affezionata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 10:59

