Chanel Totti e Cristian Babalus più innamorati che mai: il video fa impazzire i fan

Chanel Totti e Cristian Babalus fanno coppia fissa da diverso tempo, ormai e, come mostrano spesso su Instagram, trascorrono moltissimo tempo insieme. Uscite a musei interattivi, serate, feste e viaggi di coppia che, a volte, vengono criticati dagli utenti social. La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele e anche l'ultimo video pubblicato da Chanel su TikTok ne è la prova.

Il video di Chanel Totti

Chanel Totti posta spesso video, storie e foto insieme al suo fidanzato Cristian Babalus con il quale trascorre la maggior parte del tempo. Così, anche nelle sue ultime storie Instagram, ecco un filmato emozionante che la ritrae insieme al tiktoker: i due si scambiano teneri baci e sorrisi e in sottofondo si sente "E fuori è buio" di Tiziano Ferro.

I fan della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sono letteralmente impazziti per il video e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo: «Siete bellissimi, vi amo!» oppure «L'amore vero».

Nonostante Chanel e Cristian abbiano molti fan, sono anche tanto criticati sul web, soprattutto per il loro tenore di vita che in tanti ritengono esagerato alla loro età (lei 16 anni, lui 20).

Chanel Totti e i social

Chanel Totti è molto attiva sui suoi profili social, ovvero Instagram e TikTok, anche se, allo stesso tempo, desidera mantenere quanta più privacy possibile nella sua vita privata. Infatti, spesso, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata attaccata pesantemente dagli utenti del web.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 12:23

