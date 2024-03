Noemi Bocchi, gravissimo lutto per la fidanzata di Totti: «Morta insieme a te»

di Dajana Mrruku

Un momento molto difficile per Noemi Bocchi che oggi, 7 marzo, ha detto addio alla sua amica Natascke De Pace, venuta a mancare all'improvviso. Lady Francesco Totti ha condiviso questa mattina un pensiero molto profondo per la sua amica, scrivendo «Morta insieme a te» e poco fa ha condiviso una foto insieme alla donna, entrambe bionde, entrambe sorridenti e l'amore per la vita.

Andiamo a scoprire chi è Natascke De Pace.

Chi era Natascke De Pace

Natascke De Pace era una cara amica di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, e avvocato Cassazionista. Ma non solo, Natascke era anche mamma di Althea Donatella e Deva Antonia. Una famiglia felice, costruita accanto al chirurgo plastico Giovanni Giugliano.

Noemi Bocchi sta passando un momento molto difficile e anche la figlia più grande, Sofia, ha voluto ricordare l'amica della mamma con una semplice storia: «Sei bellissima, ricordatelo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:34

