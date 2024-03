Belen Rodriguez, la foto col coltello sconvolge i fan: «Ma non ti vergogni?»

di Alessia Di Fiore

Altro weekend lontana da Milano per Belen Rodriguez, che questa volta è partita alla volta di Roma per godersi un lungo fine settimana fuori porta.

Sui social la showgirl argentica condivide con i suoi follower l'intero viaggio e mostra di essere arrivata nella capitale a bordo di un aereo, poi si dirige verso una famosa vineria sui colli romani per incontrarsi con alcuni amici.

Sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto della sua giornata che la ritrae all'interno della vineria mentra parla a un telefono fisso e come caption scrive: «Tremenda chi? Sì! Una tremenda romantica».

Belen e la foto con il coltello

Ma ciò che ha lasciato senza parole il pubblico è il fatto che la Rodriguez abbia posato per lo scatto non solo simulando una finta telefonata, ma tenendo in mano un coltello con aria quasi minacciosa.

Non sono mancati infatti i commenti dei suoi haters, che non hanno perso l'occasione per sgridare la Rodriguez, ma qualcun altro corre in suo soccorso commentando ironicamente il post: «Ma non ti vergogni? Con un coltello in mano? Ma che esempio daiii...» scrive un utente aggiungendo al commento una serie di faccine che ridono.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:23

