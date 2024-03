Belen Rodriguez dal ginecologo: «Pap Test fatto». Poi il trattamento e l'appello alle donne: «Fatelo»

di Alessia Di Fiore

Giornata all'insegna della salute per la showgirl argentina Belen Rodriguez, che mercoledì 6 marzo si è recata dal suo ginecologo di fiducia per effettuare il Pap Test. La prevenzione è uno dei temi su cui sta spingendo di più Belen sui social. Dopo aver dato per prima il buon esempio, ha invitato le sue follower a fare lo stesso: «Prevenzione. Pap Test fatto. Invito a prenotarne uno a tutte quelle monelle che non lo fanno», scrive l'argentina sui social.

A cosa serve il Pap test

Il Pap test è un esame che consente di individuare le anomalie delle cellule del collo dell'utero che precedono l'insorgenza di un tumore.

La seduta di Ozonoterapia

Dopo il controllo Belen si è recata in un altro studio medico per una seduta di Ozonoterapia.

Cos'è l'ozonoterapia

L'ozonoterapia utilizza una miscela di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici; l'obiettivo del trattamento consiste nell'aumentare la quantità disponibile di ossigeno o dei suoi radicali, attraverso l'introduzione di ozono nel corpo. Diversi metodi possono essere utilizzati per veicolare la molecola di ozono all'interno dell'organismo.

