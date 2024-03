Belen, la frecciatina social: «La vita è una e bisogna mangiarla a morsi»

Non si sa se ci sia un nuovo amore nel cuore di Belen Rodriguez, certo è che per il momento sta cercando esclusivamente di ritrovare la sua serenità. A dirla tutta Belen è appena uscita dalla storia con un altro amico di lunga data. Ormai è da tempo che la showgirl argentina non pubblica sui social scatti insieme a Elio Lorenzoni, con il quale ha interrotto la relazione dopo cinque mesi di frequentazione. Adesso per lei si prospetta per lei esclusivamente una nuova vita. Non mancano quindi alcune frecciatine social della showgirl che non passano inosservate ai suoi fan.