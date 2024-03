Belen, mamma Veronica Cozzani compie 61 anni: la festa a casa con Santiago e Luna Marì

Veronica Cozzani, la mamma di Belen ha appena spento 61 candeline. La showgirl argentina ha condiviso sui social tutti i preparativi per festeggiare la mamma con alcune torte, palloncini e decorazioni per tutta la casa. Alla festa di compleanno a casa c'erano proprio tutti, Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez, ma anche i piccoli nipotini, Luna Marì e Santiago che non potevano perdersi una giornata così importante per la loro «abuela», nonna in spagnolo e per l'occasione, le hanno cantato «Tanti auguri!»

Il video condiviso dalla nonna Veronica ha intenerito proprio tutti.