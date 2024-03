Belen, ennesima frecciatina agli ex? «Una donna che pensa fa paura, una donna che agisce, terrorizza»

Belen Rodriguez è solita usare i suoi profili social per esprimere i suoi stati d'animo, i suoi dubbi, le sue gioie e i suoi dolori. Spesso, la showgirl argentina utilizza frasi o versi di poesie anche per mandare qualche frecciatina agli ex fidanzati ma, ovviamente, non specifica chi sia il diretto interessato.

Così, i suoi milioni di follower si sono chiesti se l'ultimo pensiero pubblicato nelle sue storie non sia l'ennesimo riferimento alle delusioni vissute in passato e alla sua forza d'animo: nonostante tutto, Belen è sempre riuscita a risollevarsi.

Alcuni suoi ammiratori pensano che la frase postata sia riferita ai presunti tradimenti di Stefano De Martino e al fatto che lei non sia rimasta a guardare ma abbia, invece, deciso di continuare la sua strada da sola, nonostante il grande dolore.