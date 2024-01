Ilary Blasi, perché Cristiano Iovino parla solo ora? «Deluso da lei e consigliato dagli avvocati». Pronto a testimoniare nella causa con Totti: ho le prove

Cristiano Iovino? Totalmente estraneo. Anzi, solo un caffè a Milano. Non è vero, c'è stata una frequentazione intima. La posizione del personal trainer romano, nell'affaire Totti-Ilary, è cambiata più volte. Lui, inizialmente, tirato in ballo dai giornali, aveva parlato di «fake news». Tirato in ballo dalla showgirl in "Unica" (era l'uomo del caffè mai nominato direttamente) le cose sono cambiate, sia nel loro rapporto che nella causa di divorzio.