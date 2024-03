Ilary Blasi e Bastian Muller, aperitivo 5 stelle a Roma con vista spettacolare: «Quattro amici al bar»

di Dajana Mrruku

L'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue a gonfie vele ed è alle stelle, anzi, 5 stelle, come quelle dell'hotel Bulgari, dove la coppia ha fatto aperitivo oggi 23 marzo in compagnia di alcuni amici. La conduttrice ha condiviso con i suoi follower uno scatto molto divertente che la mostra felice e serena in compagnia del suo fidanzato Muller che passa sempre più tempo a Roma per lei.

Aperitivo con vista

«Eravamo quattro amici al bar» canta la canzone di Gino Paoli messa in sottofondo da Ilary Blasi durante l'aperitivo al Bulgari Hotel a Roma, mostrato nella storia su Instagram. La conduttrice era in ocmapgnia del fidanzato Bastian Muller, insieme al coreografo Luca Tommassini e Diego Buongiorno. Cosa ci sarà all'orizzonte di questo aperitivo particolare? Un nuovo progetto lavorativo? O semplicemente una reunion tra amici di vecchia data?

Intanto l'amore tra la Blasi e Muller continua a gonfie vele.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA