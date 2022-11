Chanel Totti e la dedica speciale al papà Francesco: la foto è dolcissima

Innamorata del papà. Chanel Totti non ascolta i gossip e dimostra l'amore per papà Francesco senza frenarsi. E' quanto emerge dall'ultima story della 16enne che ha pubblicato una foto di qualche anno fa in campo testa a testa col padre. Sono entrambi in campo e indossano la maglia giallorossa, da tradizione. Un cuoricino rosso sulla foto per ricalcare l'amore per l'ex capitano della Roma.

Non è la prima volta che Chanel si mostra solidale col padre. Da quando i gossip sulla separazione di Totti e Ilary sono impazzati, Chanel, come anche il primogenito Cristian, hanno cercato sempre di essere neutrali, mostrando il loro amore incondizionato per i genitori.

Il viaggio con Noemi

E, nel frattempo, Francesco Totti vive la sua vacanza da sogno nel deserto insieme a Noemi Bocchi. La loro relazione, ormai ufficializzata adopo la loro apparizione sul red carpet dei Globe Soccer Awards, procede a gonfie vele come dimostrano alcune storie condivise nelle storie social della 38enne. Ospite negli Emirati Arabi per rappresentare il calcio italiano nel mondo, l'ex numero 10 della Roma ha pensato bene di portare con sé la nuova compagna per godersi alcuni giorni di relax e divertimento.

La vacanza

Tra incontri istituzionali e bagni in piscina nei lussuosi hotel di Dubai, i due fidanzati hanno voluto ritagliarsi del tempo per un'escursione tra le dune a bordo del loro quod. Una gita all'avventura ad alto tasso adrenalinico, in tenuta sportiva coordinata, come si vede in una delle foto condivise. Segno di una complicità di coppia che nemmeno la causa di divorzio contro l'ex moglie Ilary Blasi può scalfire.

