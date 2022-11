Totti-Ilary Blasi, spunta un vecchio video che mostra i primi segni di crisi: «Ma vattene aff**»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare, ma da un vecchio video è possibile capire come la crisi tra i due andasse avanti da tempo. Alcune vecchie storie della Blasi sono tornate in auge sul web, sono filmati girati nel San Valentino del 2021, quando in effetti sarebbero iniziati i loro problemi di coppia.

La crisi

La crisi di coppia sarebbe iniziata infatti nell'inverno del 2021, o quanto meno in quei giorni si sarebbe aggravata in modo irreversibile, almeno stando a quanto hanno fatto trapelare alcune fonti vicine alla coppia. In quel periodo Totti avrebbe anche conosciuto Noemi Bocchi. Nelle storie di Ilary si vede la reazione di Francesco al regalo della moglie per San Valentino. Si trattava di un mazzo di fiori finto e di alcuni Baci Perugina.

Un regalo che però il pupone non deve aver gradito e infatti nelle storie replica: "Ma vattene aff***!". Secondo le ricostruzioni postume, potrebbe essere stato uno dei motivi di crisi tra i due, non certo il mazzo di fiori, ma le mancate attenzioni che la Blasi avrebbe avuto nei confronti di Totti e che avrebbero spinto sempre più il calciatore ad allontanarsi dalla moglie (questo almeno secondo quanto riferito dal caro amico di Francesco Nuccettelli). Ilary, secondo l'ex marito, sarebbe stata sempre più distante, poco amorevole. Atteggiamento che avrebbe notevolmente raffreddato la coppia.

