Suor Cristina toglie il velo e cambia vita: la reazione delle consorelle. Ecco cos'hanno detto

Suor Cristina ha raccontato di aver rinunciato ai voti, ma pare che nel suo convento la scelta non sia stata presa bene. In una lunga intervista a Verissimo la suora vincitrice di The Voice ha spiegato di aver sentito il bisogno di seguire il suo cuore, ma che la scelta non è stata facile, al punto di aver avuto il bisogno di confrontarsi con una psicologa.

Leggi anche > Anna Foglietta, la confessione a Belve: «Vedevo mio figlio come un fastidio, un ostacolo»

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli: «Ballando? La mia posizione scricchiola». Poi la frecciatina a Milly Carlucci

«Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare”. Pare però che la sua scelta di svestire gli abiti monacali non sia andata giù alle consorelle. Raggiunte da Fanpage le Suore Orsoline della Sacra Famiglia, hanno avuto una reazione insolita: «Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare».

Pare che nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato l’addio di Cristina Scuccia al suo abito monacale che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Poco dopo la vittoria Cristina aveva dichiarato: «Mi sono chiusa qui, nella comunità. Ho fatto silenzio. E pregato molto. Mi sono concentrata sul fatto che dovevo rinnovare i voti temporanei, cioè sulla cosa per me più importante: tutelare la mia vita spirituale», poi però qualcosa è cambiato e ora è pronta per la sua nuova vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA