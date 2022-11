Anna Foglietta, la confessione a Belve: «Vedevo mio figlio come un fastidio, un ostacolo»

Anna Foglietta si racconta senza filtri a Belve dove confessa un lato oscuro della sua maternità. L'attrice nel programma della notte di Rai2 condotto da Francesca Fagnani ha voluto ricordare un momento molto difficile vissuto dopo la sua terza gravidanza spiegando di essere arrivata a vedere suo figlio come un fastidio.

«Ho avuto un down psicologico, vedevo mio figlio come un fastidio». La Foglietta ha confessato di aver avuto una brutta crisi, spiegando che non sempre la maternità è tutta rosa e fiori, cercando di sfatare anche un grande tabù: «A volte tuo figlio diventa il tuo più grande nemico. Con il mio terzo figlio ho avuto un momento di down psicologico e mi sono così arrabbiata con tutte quelle persone che dipingono la maternità come il periodo in cui dobbiamo essere sempre felici, sempre sorridenti, sempre pazienti… Non è così! Mi è capitato di percepire mio figlio come un fastidio. Ci sono stati istanti in cui ho avvertito l’esigenza di un mio spazio e in quel momento lui rappresentava l’ostacolo al raggiungimento di quella esigenza».

L'attrice poi continua, nel tentativo anche di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema: «Bisogna ammettere che è molto faticoso e che psicologicamente dovremmo essere un pochino più aiutate e soprattutto dovrebbe esserci permesso di fare questo tipo di considerazione senza per questo sentirci sbagliate o sentirci meno madri».

