Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 21 al 27 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 novembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Sarà una settimana brillante grazie al transito speciale di Venere in amore il recupero è massimo. Fate chiarezza nel vostro cuore e lasciatevi andare. Sul lavoro non siete molto soddisfatti ma entro venerdì arriveranno buone notizie.



TORO. In amore le cose procedono lentamente e voi non siete tipi che si accontentano. Il periodo promette bene invece per quello che riguarda il lavoro, nel 2023 arriverà una bella notizia, fatevi trovare pronti e sappiate che sarete molto impegnati.

GEMELLI. State vivendo una fase molto indaffarata e questo non fa bene alle relazioni che non sono il massimo. Sarete intolleranti come non vi capitava da tempo. Attenti venerdì perché Sole e Luna saranno contrari. Sul lavoro vorreste dire tutto quello che vi passa per la testa, ma forse non è il periodo adatto.

CANCRO. Le stelle vi proteggono in amore ma non dovete affezionarvi a persone già impegnate, soprattutto se sono del Capricorno o dell’Ariete. Sul lavoro il cielo è più sereno, ma attenzione nella giornata di lunedì, per iniziare al meglio la settimana.



LEONE. Questa settimana sarà molto interessante per l'amore, soprattutto nelle giornate tra mercoledì e venerdì il cielo vi sorriderà. Dopo un periodo turbolento, ora potete lasciarvi andare e dimenticare il passato. Sul lavoro, se qualcosa non vi interessa è meglio andare avanti.

VERGINE. Molte coppie stanno vivendo una pausa di riflessione, anche se siete innamorati cercate di mantenere la calma fino a dicembre e non fate scelte azzardate. Anche sul lavoro dovreste prendervi una pausa e fare chiarezza.

BILANCIA. L'amore procede a gonfie vele, anche se alcuni di voi devono ancora dimenticare il passato. La Luna nel segno vi rende molto affascinanti e Venere favorisce i nuovi incontro. Sul lavoro, presto arriverà una chiamata importante. Insomma, tutto può accadere e cambiare.

SCORPIONE. Cercate di recuperare la fiducia in voi stessi e in chi vi circonda in amore, alcuni di voi si sentono irascibili e agitati. Bei progetti in vista sul lavoro, cercate di portare avanti le vostre idee con decisione.

SAGITTARIO. Venere nel segno dà una forte spinta all'amore, per cui lasciatevi andare alle belle emozioni. Tutto procede bene anche sul lavoro, le idee non vi mancano ed è il momento giusto anche per chiedere qualcosa in più.

CAPRICORNO. Venere dalla vostra parte vi permette di ritrovare una nuova linfa, alcuni di voi cercano solo avventure ma non c'è nulla di male. Sul lavoro state spingendo sull’acceleratore e dalla prossima primavera potrete togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO. Cercate di superare il passato in amore, Venere presto sarà dalla vostra parte e potrà rendere molto importanti anche delle amicizie. Bene la complicità con i nati sotto il segno del Sagittario o Capricorno. Sul lavoro, le nuove iniziative non mancano, ma siete stanchi e avete bisogno di ricaricarvi.

PESCI. Avete molti dubbi in amore, cercate di avere pazienza e di evitare polemiche, le discussioni sarebbe bene rimandarle a dicembre. Confuzione anche sul lavoro, ma presto avrete nuove convinzioni che vi permetteranno di muovervi bene.

