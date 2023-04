OnlyFans, Rebecca scarica il seno rifatto dalle tasse: «È una spesa aziendale». Quanto ha guadagnato con l'investimento

di Redazione web

Al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, una modella ha deciso di allegare il conto del chirurgo plastico per l'intervento di ingrandimento del seno sotto la voce "spese aziendali". Rebecca Goodwin, star su Instagram e OnlyFans, la piattafroma di contenuti per adulti, si è ritrovata però sommersa dalle critiche dei follower. Anziché perdersi d'animo, la prosperosa 28enne ha risposto a tono elencando i motivi per cui ha pienamente diritto a un rimborso (e ha reso pubblici i suoi guadagni).

L'investimento dal chirurgo

«A tutte le persone che si lamentano del fatto che la mia plastica al seno sia deducibile dalle tasse - ha scritto su Twitter - ecco tutte le informazioni che non avete richiesto». Ha spiegato di aver dichiarato per quell'anno fiscale un reddito di 189mila sterline (circa 220mila euro), e di averne spese per l'intervento 3.600. «Ho fatto l'operazione il 29 giugno, a luglio ho realizzato un profitto di oltre 20mila sterline grazie al mio investimento aziendale. Quindi chiudete il becco», ha puntualizzato l'imprenditrice di se stessa. In un tweet successivo, Rebecca ha aggiunto: «Si comportano come se stessi facendo di tutto per evitare le tasse, quando in realtà ho finito per pagare molto di più. Solo perché non lo vedi come un business non lo rende meno un business». I follower della 28enne hanno mostrato il loro sostegno per lei in risposta - e molti concordano sul fatto che c'è uno stigma intorno all'industria del sesso. Un commentatore ha detto: «Sono solo incazzati che paghi più tasse di quello che loro guadagnano».

La svolta OnlyFans

Rebecca, del Nottinghamshire, ha cambiato la sua vita iscrivendosi al sito di abbonamenti per adulti. In precedenza, viveva di buoni pasto e lottava per provvedere alle sue due figlie. Ma da quando si è iscritta a OnlyFans, la mamma single è stata in grado di acquistare una casa da 230.000 sterline e un'auto da 45.000 sterline. In precedenza, Rebecca aveva dichiarato: «Ho vissuto con sei buste della spesa di cibo per me e le mie due figlie per più di un mese. Non potevo nemmeno permettermi di organizzare una festa per il primo compleanno di mia figlia. Ho avviato OnlyFans per disperazione e ho finito per guadagnare 1.600 sterline nei primi 10 giorni. È stata una follia. Non avevo mai guadagnato così tanto neanche in un mese, prima. Ora sono riuscito a comprare una casa con quattro camere da letto e una Porsche. La mia primogenita sa quello che faccio e non le dà fastidio...Mia madre è d'accordo. Lo adora. Sono tutti molto accondiscendenti perché hanno visto quanto fossi nei guai».

