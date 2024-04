Londra la Gipsy, l'influencer Rom contro gli stereotipi racconta la vita nel campo: «Non rubiamo, bisogna dire la verità»

di Redazione Web

Il suo nome su TikTok è Londra la Gipsy e si tratta di una giovane ragazza che vive in un campo rom, ad Asti, e ne documenta la vita al motto di "zingari check". Le varie clip pubblicate mostrano diversi aspetti della quotidianità di Londra e di tutti coloro che, famiglia di sangue o meno, appaiono nelle sue riprese e parlano di vari argomenti che li riguardano: la giornata di pausa dal lavoro, le spese che si affrontano ogni giorno o l'orgoglio riguardo la propria professione, per quanto da alcuni possa essere considerata umile.

I contenuti di Londra non vogliono solo mostrare, però, ma anche dimostrare che il loro modo di vivere non è quello dipinto a tinte scure da anni e anni di pregiudizi e disprezzo.

Londra la Gipsy, l'influencer Rom

La realtà del campo Rom viene dipinta in maniera naturale dalla giovane che nei video più recenti ha deciso di offrire sui social uno spezzato della sua quotidianità, ricercando la comunanza con altre persone e mostrando amici e familiari mentre lavorano o cucinano.

Una delle due guarda la telecamera e si rivolge direttamente a Londra: «Dopo facciamo un altro video, così posso spiegare che sono fiera di fare questo lavoro», dice. Poi, un altro video di un uomo del campo di Asti a cui la ragazza domanda: «Con cosa lavori?», e lui risponde «Col ferro». Londra chiede il guadagno e l'uomo, con un cenno, afferma «50 euro, ma mi bastano».

Le clip della Gipsy le hanno valso oltre 30mila follower su TikTok e la sua crescente popolarità ha attirato l'attenzione di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano du Rete4, che ha fatto un servizio sul campo e su di lei. In effetti, in un video pubblicato proprio da Londra si vede l'inviata della trasmissione che chiede il significato del motto, "zingari check".

Il servizio, tuttavia, non è stato particolarmente apprezzato e la ragazza ha dichiarato, nell'ultimo video, che sono state dette solo falsità: «Io ladra? Borseggiatrice? Ma mi hai visto rubare? Dove sono le parti in cui parliamo e la trattiamo bene? Dove lei ci chiede se rubiamo il rame dalla ferrovia e noi le abbiamo risposto che non andiamo a rubare e che per legge non si fa? Queste cose non le hanno fatto vedere, perché voleva solo attirare il pubblico. Potevi solo dire la verità».

25 Aprile 2024

