Squalo attacca e uccide una donna mentre fa paddle boarding vicino a riva con il marito: «È morta in pochi minuti»

Una donna di Boston è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre faceva paddle boarding con un membro della famiglia, probabilmente il marito, alle Bahamas. La tragedia è avvenuta lunedì 4 decembre ed a confermare la notizia è stata la polizia in una conferenza stampa trasmessa da Reuters.

La donna e l'uomo stavano facendo paddle boarding in un resort pochi metri di distanza dalla riva, quando è stata morsa dall'animale. Il portavoce della polizia delle Bahamas, il sergente Desiree Ferguson, ha riferito che un bagnino è immediatamente uscito su una barca per provare a salvare la coppia.

