Dieta di primavera, gli ingredienti da includere per superare insonnia, stanchezza e irritabilità

Con l'arrivo della primavera si fanno più frequenti l'insonnia, la stanchezza e l'irritabilità. Non c'è da preoccuparsi, però, perché è possibile combatterli tutti tramite una dieta equilibrata, come spiega la nutrizionista Gemma Fabozzi. In questa stagione, infatti, è bene includere nella propria alimentazione una serie di ingredienti tra cui le fragole, gli asparagi, gli agretti, le olive e la frutta secca.

I consigli della nutrizionista

Le fragole aiutano a contrastare l'irritabilità e a mantenere la linea. Il consiglio della nutrizionista è di prepararle nel seguente modo: prima di rimuovere il picciolo, lavatele con del vino rosso o il succo di limone. Per quanto riguarda asparagi e agretti, mentre i primi sono energizzanti e migliorano la funzione immunitaria, i secondi sono diuretici, depurativi e ricchi di minerali e ferro.

Inoltre, per mantenere l'idratazione, sarebbe bene consumare verdura cruda a ogni pasto. Non bisogna dimenticare, poi, dei grassi buoni, per esempio le olive e la frutta secca, in modo da contrastare lo stress ossidativo.

