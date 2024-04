Dieta, metterla in pausa aiuta a dimagrire e a riattivare il metabolismo. La nutrizionista: «Mangiate quello che vi piace»

di Redazione Web

A parte pochi eroi, per la maggior parte delle persone la dieta è un incubo e la sola menzione fa scorrere brividi di terrore lungo la schiena. Il cibo, d'altronde, è uno dei piaceri della vita e doversi limitare è una sfida contro se stessi.

Per la propria salute (e la propria immagine), però, si fa questo e altro. Anche i più forti, tuttavia, possono sentire la stanchezza dopo un lungo periodo di restrizione, ed è qui che la nutrizionista interviene con un consiglio inaspettato ma certamente benvenuto: va bene mettere in pausa la dieta, almeno per alcuni giorni.

Dieta in pausa: i benefici

Metodi per dimagrire senza rinunce e senza fatica, prodotti e trucchi che sembrano quasi magia: la dieta e la necessità di alcune persone di perdere peso sono ormai parte di un'industria miliardaria ed è quindi nell'interesse di chi guadagna da tutto ciò far sentire in colpa coloro che non ce la fanno più e... cedono alla tentazione.

Non c'è bisogno di sentirsi un fallimento se di tanto in tanto si sostituiscono verdure fresche e petto di pollo con un bell'hamburger e una porzione di patatine fritte: secondo quanto riporta il Business Insider, sono numerose le ricerche che confermano la necessità di mettere la dieta in pausa, di tanto in tanto.

I consigli della nutrizionista

Invece, qualche giorno (o qualche settimana) di pasti liberi è come premere il tasto "reset" e aiuta la salute mentale. Di conseguenza, sarà più facile dimagrire quando si riprende la dieta. Lo conferma Brittany Werner, una nutrizionista che lavora per Working Against Gravity: «L'alimentazione funziona per fasi, come qualsiasi altra cosa nella vita. Non è realistico pensare di essere sempre nella fase di peso o di grasso, tutto l'anno. Il corpo ha bisogno di una pausa».

Mettere la dieta in pausa, come spiega Brittany Werner, vuol dire aumentare la flessibilità e la varietà di ciò che si mangia e aiuta da due punti di vista: da una parte migliora l'umore e la salute mentale, nonché la motivazione; dall'altra accelera il metabolismo e contribuisce a mantenere la massa muscolare. In generale, si può fare pausa ogni 12-16 settimane. Naturalmente, essere in pausa non vuol dire esagerare, ma «concedersi dei cibi che non si mangiano da tempo, aumentare le calorie di qualche centinaio al giorno».

