«Snack per fare merenda e non ingrassare»: i consigli del nutrizionista per non sbagliare con le calorie

di Redazione Web

«Questi alimenti che vengono venduti sono irresistibili», ha detto a Business Insider il nutrizionista britannico Rob Hobson. «Vuoi continuare a mangiarne di più, ma nei negozi di supermercati ci sono snack meno elaborati e più sani, se sai cosa cercare», ha detto.

Per ovviare al senso di fame quando si fa merenda, esistono alcuni cibi che si possono comprare facilmente e che sono poco processati.

Barrette di frutta e noci

Le barrette proteiche tendono ad essere ultra-elaborate, anche se possono certamente rientrare in una dieta equilibrata se consumate con moderazione, ha detto il dietista Taylor Grasso. Ma secondo Rob Hobson quelle fatte solo con frutta secca e noci sono una buona opzione, per chi cerca qualcosa di non (o poco) processato.

Hummus e crudités

Un'altra opzione salutare per lo spuntino è l'hummus abbinato ad alcune verdure tritate e non cotte, come i bastoncini di carota. L'hummus è composto da ceci, fonte di fibre e proteine, e olio d'oliva, che contiene grassi sani. Il nutrizionista inglese consiglia di guardare sempre l'etichetta sui prodottti perché alcuni di essi contengono meno additivi di altri.

Burro di arachidi e gallette di riso

Tra i vari consigli c'è anche il burro di arachidi, mandorle o anacardi che in coppia con una galletta di riso diventa un'ottima opzione per fare merenda. Attenzione, però perché bisogna acquistare il burro con il minor numero di ingredienti possibile. Questo, secondo Rob Hobson, «è un ottimo spuntino proteico».

Popcorn semplici

Nella lista fatta dal nutrizionista, trovano posto addirittura i popcorn. Ovviamente non quelli cosparsi di sale e burro che di solito si mangiano al cinema. «Se consumati al naturale - ha rivelato Rob Hobson - sono uno spuntino molto salutare. Il popcorn è ricco di fibre ed è considerato un cereale intero, il che è collegato a un ridotto rischio di diabete e malattie cardiovascolari».

Frutta fresca

Anche se può sembrare ovvio, la frutta fresca, come frutti di bosco, arance e mele, è ottimo per un piccolo pasto veloce. Impossibile trovare uno spuntino meno processato di questo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA