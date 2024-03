Malattie ai reni, le 4+1 regole dei medici per una sana prevenzione

Giornata mondiale del rene, allarme in Italia. È elevato il numero dei cittadini della Penisola che sostiene di avere problemi e malattie agli organi «a forma di fagioli»: parliamo di 1 italiano su 10 che soffre di malattia renale cronica (Mrc). Nel dettaglio, la Malattia Renale Cronica è una condizione clinica complessa e pericolosa caratterizzata dall'alterazione delle funzioni del rene e causata da diverse malattie renali o altre malattie dell'organismo che colpiscono anche il rene.



Si stima una prevalenza di circa l'8% che aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età, raggiungendo il 17% nella popolazione over 70. Attualmente le malattie renali rappresentano l'ottava causa di morte e, se non affrontate, si prevede che entro il 2040 diventeranno la quinta causa di abbassamento dell'aspettativa di vita. La Mrc è associata, oltre che a un aumentato rischio di morte, a maggiori possibilità di incorrere in complicanze cardiovascolari.

«Prevenire è meglio che curare»

«In occasione della Giornata mondiale del rene - dichiara Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin) - sottolineo l'urgenza di aumentare la consapevolezza sulla salute dei reni e affrontare la malattia renale cronica attraverso un approccio globale. È cruciale investire in prevenzione e diagnosi precoce affinché le terapie tradizionali e innovative che abbiamo a disposizione siano efficaci e funzionali», riporta il sito di Sky.



