Dieta post Pasqua, il nutrizionista: «Dimagrire 2 chili in 10 giorni: consigli ed errori da non fare»

Archiviata Pasqua, è il momento di rimettirsi in forma con la dieta per la prova costume, ma soprattutto per la salute. È proprio in questo periodo, infatti, che «più italiani decidono di mettersi a dieta o di adottare un regime alimentare detox». Complice anche «qualche 'nuovo' chilo in più di cui sbarazzarsi perché la cioccolata e i dolci pasquali presentano il loro conto», spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, che evidenzia come il 'paniere della spesa' di primavera - che contiene molte verdure utili - possa essere un buon alleato anche «a basso costo: non abbiamo bisogno infatti di integratori o costosi prodotti dimagranti», assicura.

I consigli del nutrizionista

La prima 'arma segreta' sono i finocchi: «Mangiarne uno prima del pranzo e uno prima della cena - insegna l'esperto - riduce notevolmente la fame. E questo con pochissime calorie. Inoltre, come evidenziano gli studi più recenti, l'organismo per digerire i finocchi deve fare uno sforzo, quindi consuma calorie. In questo senso i finocchi, come anche i broccoli e i cavoli, sono verdure 'dimagranti': non soltanto contengono poche calorie, ma addirittura le bruciano nella digestione».

Fondamentale, però, non focalizzarsi su un solo alimento, puntando sulla strategia della variazione. «Non tutte le verdure sono uguali - precisa Vestita - Ci sono quelle più potenti, quelle meno potenti, quelle con compiti particolari.

Dimagrire due chili in 10 giorni

Tra gli alimenti importanti da portare a tavola, consiglia ancora il nutrizionista, «senza farsi condizionare da mode spesso poco salutari», ci sono «i cereali integrali e le leguminose. Questo per due motivi. Il primo è perché arricchiscono la flora batterica intestinale, la proteggono. E il secondo è perché hanno poche calorie». Quindi, «con porzioni non eccessive - conclude Vestita - mangiare zuppe, carciofi, fave, piselli, antichi cereali, grani antichi, del buon pane fatto sempre di grani antichi, ci permette, senza sacrificare il gusto, di dimagrire un paio di chili nell'arco di una decina di giorni».

