Chiara Ferragni, nuovo fidanzato dopo Fedez? I tre indizi di Davide Maggio scatenano i social (e spunta il nome di Tomaso Trussardi)

Chiara Ferragni ha gia un nuovo fidanzato? Le voci su una presunta relazione dell'influencer stanno facendo il giro dei social dopo le dichiarazioni rilasciate dal noto giornalista e blogger Davide Maggio durante Pomeriggio Cinque, il programma di approfondimento targato Canale5 e condotto da Myrta Merlino. Maggio non ha fatto nomi, ma ha dato solo tre indizi: piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali. Tutti indizi che, secondo molto utenti, conducono a Tomaso Trussardi, l'imprenditore italiano, presidente della omonima casa di moda di famiglia, ed ex di Michelle Hunziker.