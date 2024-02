Andreas Muller e Veronica Peparini, selfie allo specchio con pancione (sempre più grande): «Io so i nomi»

di Redazione web

Andreas Muller e Veronica Peparini non stanno più nella pelle all'idea di conoscere le loro bambine. I futuri genitori, che sono in attesa di due gemelline, continuano a documentare la gravidanza tramite storie, foto e video Instagram che piacciono tanto anche ai loro fan che non vedono l'ora di sapere i nomi delle due piccole che il ballerino e la coreografa non hanno ancora svelato, anche se, li hanno già decisi.

Andreas Muller, Veronica Peparini e il pancione

Il pancione di Veronica Peparini cresce sempre di più e, così, anche le sue bambine. Nelle scorse ore, Andreas Muller ha pubblicato una storia Instagram in cui è insieme alla compagna che punta lo smartphone verso lo specchio e scatta un selfie. Il termine della gravidanza, come hanno fatto sapere i due genitori in passato, dovrebbe essere fissato a marzo e, perciò, mancano davvero poche settimane all'arrivo della cicogna. Mamma e papà, tuttavia, non hanno ancora svelato i nomi delle nasciture e i loro fan pensano che li diranno direttamente una volta nate. Nel frattempo, però, Andreas fa sapere che lui e Veronica hanno già scelto come chiamare le gemelline: «Comunque io so i nomi», ha scritto il ballerino postando l'immagine virtuale delle due piccole che, stando a quanto rivela l'app del telefono, sarebbero grandi come due melanzane.

Andreas e Veronica sui social

Andreas Muller e Veronica Peparini, fin da subito, hanno raccontato la gravidanza sui propri profili social, momenti difficili compresi.

