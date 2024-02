Andreas Muller, il pancione di Veronica Peparini: «È coperto, così chi è nervoso non si può sfogare». Ecco la risposta di lei

di Redazione web

Il pancione di Veronica Peparini cresce sempre di più: la coreografa, infatti, tra qualche mese (il termine della gravidanza dovrebbe essere ad aprile) dovrebbe partorire. Andreas Muller è già inamoratissimo delle sue due gemelline e, ovviamente, della compagna che mostra sempre nelle proprie storie Instagram. Proprio in queste ultime, i futuri genitori hanno risposto a chi continua a scrivere che Veronica "ha sempre la pancia fuori".

La storia Instagram di Andreas Muller

Qualche giorno fa, Andreas Muller aveva risposto a un commento al veleno di un suo follower che scriveva che Veronica Peparini mostra sempre il pancione. Il ballerino aveva ribattuto: «Pensa te che danno per lo Stato Italiano...». Evidentemente, però, quel follower non è stato l'unico a scrivere che la futura mamma mette sempre in bella mostra il suo grembo. Nelle sue ultime storie, Andreas ha risposto a tutti coloro che criticano l'ex professoressa di Amici: «Oggi è coperta la pancia» ha scritto «Così quelli che hanno trovato traffico oppure chi ha dovuto pagare le bollette o semplicemente non è riuscito a fare l'amore, non si sfogherà sulla pancia scoperta che, un po' rimane tale per le dimensioni. I vestiti salgono, scusateci», aggiungendo un cuore rosso.

La risposta di Veronica Peparini

Veronica Peparini non si era mai espressa in merito al "tema pancione" sui social, almeno non fino a questo momento. Infatti, Andreas Muller, la riprende mentre, dopo cena, si accarezza la pancia e le dice: «Però adesso l'hai scoperta», quindi, lei risponde, sorridendo: «Sì, la scopro perché faccio un po' come mi pare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA