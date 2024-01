Andreas Muller e Veronica Peparini costretti a rifare il guardaroba: «A lei non entra più niente e io devo cambiare stile... divento papà»

di Redazione web

Andreas Muller e Veronica Peparini tra qualche mese diventeranno genitori di due gemelline e stanno raccontando tutto il periodo magico della gravidanza, sui propri profili social. I futuri mamma e papà si divertono molto a vedere il pancione crescere, anche se, le preoccupazioni non sono mancate, soprattutto inizialmente, quando la coreografa aveva parlato di alcuni problemi legati alla sua gestazione. Ora, la situazione sembra essere sotto controllo e lei e Andreas pensano a cambiare i loro guardaroba.

La storia Instagram di Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini non vedono l'ora di conoscere le loro bambine: le due gemelline che daranno una nuova luce alle loro vite. Il pancione della coreografa sta crescendo a vista d'occhio e, quindi, sono ormai pochissimi i vestiti che le entrano o che non le danno fastidio.

Proprio per evidenziare questo dolce cambiamento di corporatura, il futuro papà ha scherzato con la compagna sul fatto che entrambi debbano rifarsi il guardaroba. Andreas e Veronica si sono scattati un simpatico selfie e lui ha scritto: «Comunque a lei non entra più niente e io devo cambiare stile visto che divento papà!».

Andreas Muller e la gag

Infine, Andreas Muller ha anche confuso i fan perché, al momento dell'ecografia, avvenuta nelle scorse ore, ha chiamato le due gemelline "i miei maschietti". Quindi, Veronica Peparini gli ha detto: «No, la devi smettere perché ci stanno credendo tutti a questa cosa...

