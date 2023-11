Veronica Peparini e Andreas Muller, l'ecografia commovente: «Lei è la donatrice, lei la ricevente»

di Redazione web

Veronica Peparini e Andreas Muller, qualche settimana fa, avevano annunciato a Verissimo e, poi, sui social, di essere in attesa di due gemelline. Qualche tempo dopo, su Instagram, il futuro papà aveva fatto sapere che erano insorte alcune complicazioni e che, quindi, la compagna si sarebbe dovuta sottoporre a controlli più frequenti per monitorare le condizioni di salute delle piccole. Questa mattina, giovedì 23 novembre, Andreas ha mostrato le sue bambine.

L'emozione di Andreas Muller

Dopo che Andreas Muller aveva reso noto il fatto che la gestazione di Veronica Peparini stesse affrontando delle complicazioni, lei aveva precisato: «Si tratta di una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica ovvero le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte: i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente».

Questa mattina, durante l'ecografia, il futuro papà ha mostrato ai suoi follower le bambine e ha scritto: «Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere. Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace».

La gravidanza di Veronica Peparini

Veronica Peparini, attraverso una storia Instagram, aveva voluto precisare che i problemi della sua gravidanza non erano dovuti all'età. Poi, nei giorni scorsi, la coreografa ha condiviso un dolce pensiero su Instagram dove ha scritto: «Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno.

