Veronica Peparini, la gravidanza a 52 anni: «Fiera di sentirmi donna alla mia età con questo bel pancino»

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato a Verissimo che diventeranno genitori di due gemelline: hanno scoperto il sesso durante la loro ospitata da Silvia Toffanin. I due ballerini hanno, poi, documentato sui social i momenti più belli ed emozionanti di questo percorso che, però, purtroppo, ha già presentato i primi ostacoli. Tuttavia, Veronica e Andreas non si scoraggiano e, anzi, lei sta cercando di dare forza anche a tutte le donne che desiderano avere figli anche da adulte. Ecco che cosa ha scritto su Instagram.

Il pensiero di Veronica Peparini

Veronica Peparini sta condividendo sui social uno dei momenti più importanti della sua vita: la gravidanza. Il suo pancino continua a crescere e, negli ultimi tempi, purtroppo, ci sono state alcune complicazioni, come spiegato da lei e da Andreas Muller. Veronica, però, ha anche fatto sapere che si sta sottoponendo a molti e frequenti controlli e che spera che tutto possa andare per il meglio. Nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un pensiero a se stessa e a tutte le donne: «Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi!

Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello».

Veronica Peparini, il pancino cresce e Andreas Muller è innamorato: «Ogni giorno sempre più bella»

I commenti dei fan

Il post di Veronica Peparini ha riscosso moltissimo successo tra i fan che hanno lasciato numerosi like e commenti. Qualcuno ha scritto: «Grande esempio per tante donne! Grazie», «Forza Vero, sei una donna molto coraggiosa» oppure «Sono sicura che questo momento passerà e rimarrà solo un ricordo...

