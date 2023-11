Veronica Peparini gravidanza difficile, l'ecografia delle gemelle. Andreas Muller: «Ce la faremo»

di Cristina Siciliano

Veronica Peparini e Andreas Muller nelle ultime ore hanno parlato finalmente di come stanno le loro gemelline. L'ex coach 52enne di Amici e il suo compagno 27enne hanno raccontato che uno dei controlli del quarto mese ha dato dei risultati che non sono piaciuti ai medici. Tuttavia, dopo giorni di silenzio, nelle ultime ore Veronica Peparini ha spiegato nel dettaglio la situazione. «Può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sola - ha scritto Veronica Peparini nelle sue Instagram stories -. Questo è il motivo per cui ora stiamo monitorando tutto».

Andreas Muller e Veronica Peparini

Poche ore fa, Andreas Muller ha condiviso nelle sue Instagram stories il video di una delle ultime ecografie dove si sente il battito del cuore delle due bambine. «Ce la faremo».

E l'età? Solo un numero. Proprio la grande differenza d'età tra i due, ben venticinque anni, ha spesso fatto discutere. Ciononostante non ha impedito la realizzazione di un sogno d'amore. L'ex coach di Amici ha seguito il suo cuore sfidando i tabù e i pregiudizi. E proprio in merito a tale situazione, Veronica Peparini, attraverso le sue Instagram stories ha voluto specificare che «nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web».

Una risposta a chi ha puntato il dito proprio contro la scelta di essere una mamma over 50. E che mettono a tacere le malelingue.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA