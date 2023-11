Veronica Peparini incinta, il baby shower nella loro scuola di danza: «Il pancino inizia a crescere»

di Anna Malci

Veronica Peparini (52 anni) e Andreas Muller (27 anni) hanno annunciato di essere in attesa di due gemelline durante la loro intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. La conduttrice e la coreografa si sono abbracciate, tra le lacrime, commosse dalla felicità del momento.

«Rimanere incinta a 52 anni è difficile, mi è servito un aiutino», aveva detto la coreografa di Amici. La coppia ha voluto festeggiare insieme alla famiglia e comunicare anche a loro il sesso dei gemellini, rimasto segreto fino lla messa in onda della puntata. Andiamo a vedere il video e il post su Instagram che la coppia ha condiviso.

Veronica Peparini incinta di due gemelle: «Alla mia età mi è servito un aiutino». La foto con Andreas Muller: non ce l'aspettavamo

Il post su Instagram

«Dopo aver registrato la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole… Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro», hanno scritto Veronica e Andreas, nel video dove annunciano ai loro familiari che sono in attesa di due bambine. I parenti e amici presenti sono corsi ad abbraccairli e a congratularsi, mentre la coreografa ha mostrato per la prima volta il pancino, nascosto sotto la felpa e la tuta da ginnastica.

