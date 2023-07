Andreas Muller contro gli ex GfVip che chiedono regali ai fan (cucina da 13mila euro): «Chi ca**o avete reso famoso». Ecco di chi sta parlando

di Redazione web

Il ballerino di Amici, Andreas Muller (27 anni), è conosciuto al pubblico televisivo per il suo percorso all'interno del talent show, che ha vinto, e per la sua lunga relazione con la sua ex insegnante di ballo, Veronica Peparini (52 anni), con la quale convive da anni. La loro storia d'amore creò non poco scalpore perché tra i due c'è una differenza d'età di 25 anni, cosa che non ha mai creato problema tra loro, a detta di entrambi.

Andreas Muller è molto attivo sui social e sincero con i suoi oltre 1 milione di follower. Nelle ultime ore è volato in Calabria per alcuni problemi familiari, ma prima di partire ha voluto lanciare una frecciatina ad alcuni ex concorrenti del GfVip che hanno iniziato a creare delle "wishlist" (liste di acquisti che vorrebbero fare) e a chiedere ai fan di regalare uno degli oggetti inseriti. Tra questi, ad aver fatto maggiormente scalpore è stata la richiesta di una cucina da oltre 13mila euro.

Andiamo a vedere che cosa ha detto e che cosa è successo in particolare.

Andreas Muller contro gli ex GfVip che chiedono regali ai fan

Andreas Muller si è scagliato contro alcuni ex concorrenti del GfVip che sui loro canali Twitch creano delle liste desideri (wishlist), dove raggruppano alcuni oggetti che vorrebbero comprare e incintano i loro fan a regalarglieli. Il ballerino di Amici ha scritto: «Ma vi rendete conto di chi avete reso famosi? Ma come siamo messi..

Ma di chi sta parlando in particolare? Alcuni fan hanno ipotizzato si potesse trattare di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che si stanno trasferendo e stanno andando a convivere, altri invece hanno pensato ai più recenti Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Per adesso nulla di certo, non si sa ancora di chi sta parlando, ma la polemica è sempre molto accesa.

La visita in Calabria

Andreas Muller è volato in Calabria perché, come ha riferito sulle sue storie Instagram, negli ultimi giorni si è aggravata una situazione familiare che lo ha costretto a tornare dalla sua famiglia. I fan sperano che avda tutto per il meglio, mentre aspettano che torni a ballare e a insegnare.

