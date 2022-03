Amici 21, il ballerino Andreas si sfoga sui social: «Ho problemi in tutto»

Problemi per Andreas Muller. Il ballerino di Amici, in una serie di stories Instagram in cui risponde alle domande dei fan, ha rivelato di non passare un bel periodo sia per la salute che per l'amore. Tra le tante domande ce n’è stata anche una sul Serale di Amici 2022, dove Andreas non è tra i professionisti. Il suo nome non compare tra i professionisti: «Non sto passando uno dei periodi migliori della mia vita» scrive il ballerino. «Penso di avere una serie di problemi» rivela Andreas riferendosi in primis all'operazione al menisco, per un infortunio.

Leggi anche > Patty Pravo e il fidanzato 30enne: «A 74 anni sono piena di sorprese»

Andreas ha scritto che è da dicembre 2021 che sta rimandando un intervento. Non vuole farlo adesso perché dovrebbe fermarsi per il recupero e non ne ha alcuna intenzione. Gli impegni lo assorbono e non può perdere occasioni importanti. Per cui, vorrebbe operarsi a settembre, quindi si augura di riuscire ad arrivare a dopo l’estate quando sarà disposto a fermarsi per un po’.

Ma non è il solo problema. Sembra infatti, che anche con la fidanzata, la maestra di ballo Veronica Peparini, le cose non filino lisce o, almeno, è quanto fa trapelare dalle sue parole. «Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA